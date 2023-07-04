В центре Болхова отремонтируют тротуары и срубят 118 деревьев

Работы будут проводить в орловском райцентре на улице Ленина.

Подведены итоги электронного аукциона по отбору подрядчика для капитального ремонта. Победителем стало ООО «СтройСервисТрейд» из Брянска. Цена контракта – 43,85 млн рублей.

Ремонт автодороги уже проводится другим подрядчиком. Новый приведет в порядок тротуары и прилегающие территории. В документации указано, что подготовительные работы включают вырубку 118 деревьев, которые разрушают дорожную одежду и утратили потребительские свойства. Подрядчику предстоит уложить плитку, заменить покрытие и частично его восстановить на площади около 12 тыс. кв. м. Установить 840 погонных метров ограждений, 10 автопавильонов, оборудовать пять контейнерных площадок. После завершения работ следует провести рекультивацию земельных участков, высадить газон и 118 деревьев, указано в документации на сайте zakupki.gov.ru.

Окончание работ – 2 октября 2023 года.

ИА «Орелград»