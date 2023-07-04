В Орле Карачевское шоссе превратилось в «море»

Причиной стали дорожники и дожди.

Орловцы жалуются в соцсетях на состояние улицы (на ремонтируемом участке у границы города). Как рассказывают водители, подрядчик, выполняющий ремонт дороги, срезал глубокую и широкую полосу старого асфальта и почему-то приостановил свою деятельность.

В итоге на трассе образовалось приличное углубление правильной формы. Во время дождей оно заполняется водой. Причём влага долго держится в рукотворной «канаве» даже при солнечной погоде.

Такая ситуация не просто делает проезд неудобным, но и негативно влияет на техническое состояние автомобилей. Кроме того, как сообщают орловцы, яма, в результате постоянного автодвижения, продолжает углубляться и расширяться.

Работы (на участке шоссе от перекрёстка с Мостовой улицы до городской границы) ведёт ООО «Нерудстрой» из города Мценска. Ремонт должен завершиться в сентябре этого года. Он обойдётся бюджету в 88,6 миллионов рублей. При этом подрядчик уже должен был получить аванс в половину этой суммы.

ИА «Орелград»