В Орле в Детском парке задержали похитителя роз

4.7.2023 | 15:45 Закон и порядок, Новости

Это произошло в ночное время.

Фото: vk.com/detpark

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, предполагаемого нарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Стражи закона и порядка несли обычное ночное дежурство на территории Детского парка. Внезапно полицейские заметили некоего гражданина, срывавшего цветущие бутоны роз.

Подозрительного человека остановили и задержали. Вскоре выяснилась его личность. Оказалось, что это местный 31-летний житель.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. В ближайшее время «розовое дело» рассмотрит Мировой суд.

Ранее сотрудники МВД, после сообщений о вандализме на цветочных клумбах в Детском парке, нашли одну из подозреваемых «постфактум» — благодаря записям с камер видеонаблюдения.

ИА «Орелград»

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