В Орловской области растут сборы от патентов

Налоговики региона обнародовали данные о применении спецрежимов.

В Орловской области за пять месяцев 2023 года поступления платежей по налогам на совокупный доход по специальным налоговым режимам, по предварительным данным, сложились в объеме 1,7 миллиарда рублей. Рост показателя по сравнению с уровнем аналогичного периода 2022 года составил 10,5 процента. Такие статистические сведения предоставила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве отмечают, что положительная динамика прослеживается практически по всем спецрежимам.

В качестве одного из примеров в налоговой службе приводят налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. По сравнению с прошлым годом рост его сборов в регионе составил 14,7 миллиона рублей. Всего же за пять 2023 года орловцы приобрели патенты на ведения различных видов предпринимательской деятельности на общую сумму 102,8 миллиона рублей, а это 0,7 процента от общего объема поступлений в территориальный бюджет.

«Из общего объема поступлений в консолидированный бюджет области 10 процентов, или 1,5 миллиарда рублей составили платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. — К уровню 2022 года они возросли на 13 процентов».

Кроме того, значительную сумму в казну принесли самозанятые. Поступления по налогу на профессиональный доход в этом году сложились в сумме 30,1 миллиона рублей, что составляет 0,2 процента в общем объеме территориального бюджета. Налоговики также подчеркивают, что эти поступления увеличились в 1,7 раза по сравнению с январем-маем 2022 года. Добавим, что по единому сельскохозяйственному налогу в отчетном периоде времени сборы составили 79,5 миллиона рублей, доля этого налога в общем объеме территориального бюджета составила 0,5 процента.

ИА «Орелград»