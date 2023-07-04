Жительница Орла обвиняется в сокрытии 5 миллионов от ФНС

Дело рассмотрит суд Северного района.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении генерального директора ООО «Фолиант». Женщине вменяется «сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов». При этом речь идёт о крупном размере (более пяти миллионов рублей).

По версии следствия, сокрытие налогов имело место в период с ноября 2021-го по март 2022-го. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвиняемая является не только гендиректором «Фолианта», но и индивидуальным предпринимателем. Женщина использовала это обстоятельство для «манёвра».

«Она заключила договоры уступки прав требований, по которым денежные средства от контрагентов ООО «Фолиант» перечислялись на расчётный счет, открытый на неё же, как на счет индивидуального предпринимателя», — пояснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Северный районный суд Орла для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»