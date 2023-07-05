Голикова назвала Орловщину регионом с низкой рождаемостью

Также в список попали ещё 9 регионов.

Сегодня в Совете Федерации состоялся Правительственный час. В его рамках выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она рассказала об итогах исследования, которое позволило «рассортировать» регионы РФ на восемь кластеров. Специалисты опирались на официальные данные Росстата. Главной темой была демографическая ситуация. Однако экономические и социальные условия тоже принимались во внимание, сообщает ТАСС.

«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно, в том числе, силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — заявила Голикова.

Напомним, что на днях губернатор Андрей Клычков утвердил региональную программу повышения рождаемости.

ИА «Орелград»