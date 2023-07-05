Голикова назвала Орловщину регионом с низкой рождаемостью

5.7.2023 | 16:06 Медицина, Новости, Общество, Экономика

Также в список попали ещё 9 регионов.

Фото: kremlin.ru

Сегодня в Совете Федерации состоялся Правительственный час. В его рамках выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она рассказала об итогах исследования, которое позволило «рассортировать» регионы РФ на восемь кластеров. Специалисты опирались на официальные данные Росстата. Главной темой была демографическая ситуация. Однако экономические и социальные условия тоже принимались во внимание, сообщает ТАСС.

«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно, в том числе, силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — заявила Голикова.

Напомним, что на днях губернатор Андрей Клычков утвердил региональную программу повышения рождаемости.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования