Клычков попросил не открывать «Точки роста» в закутках

5.7.2023 | 11:14 Новости, Образование

Губернатор Орловской области рекомендовал с пониманием подбирать помещения.

 

Вопрос обсуждали на совещании с главами муниципальных образований 5 июля. Глава региона отметил, что в Орловской области активно создаются центры образования цифрового и гуманитарного профиля. В 2023 году планируется создание еще 44 «Точек роста».

«Прошу глав муниципальных образований изначально понимать смысл открытия «Точек роста» — по содержанию, по ремонту, по подготовке этих помещений, по их выделению. Персонально проговаривать каждый объект, чтобы это действительно была «точка» для развития детей, а не «закуток» в школе с вывеской. Вот закуток не подходит».

Губернатор посоветовал привлекать внебюджетное и муниципальное финансирование.

Руководитель департамента образования обладминистрации Алексей Карлов сообщил, что все центры образования «Точка роста» будут готовы к открытию до 25 августа. Он отметил активную работу над ними и заверил, что не видит проблем в реализации планов.

Качество и подготовку педагогических работников для проведения занятий в этих центрах не обсуждали.

ИА «Орлелград»

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