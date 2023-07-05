На Орловщине 8-летняя девочка пострадала в ДТП с МАЗом

Происшествие случилось под Малоархангельском.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, местом действия стал местный посёлок Прогресс. Накануне примерно в 16 часов 30 минут 47-летний водитель грузовика ехал по улице Новой. В районе дома №1 мужчина повёл МАЗ «задним ходом» и не справился с управлением.

В результате грузовик наехал на препятствие – нежилую постройку. Внутри неё находилась девочка 2015-го года рождения.

В результате дорожного происшествия ребёнок получил телесные повреждения. Известно, что девочку не стали госпитализировать. Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»