На Орловщине создают яблоневый сад площадью 900 гектар

Проект реализует ООО «АгроПром ЮГ».

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 1,2 миллиарда рублей. Сад интенсивного типа создают в Дмитровском районе. Накануне его посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На первом этапе реализации проекта здесь посадили около 76 тысяч яблоневых деревьев. В этом году их станет больше ещё на 90 тысяч. В более дальней перспективе компания планирует построить современное плодохранилище и перерабатывающее предприятие.

В дальнейших планах освоение ещё 100 гектаров земли. На этих участках посадят уже не яблоки, а сливы и вишни, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

«Яблоневые сады – важное направление. Орловские яблоки знамениты на всю Россию, они самые вкусные. Необходимо поставлять свои собственные продукты на полки наших магазинов. Мы способны импортозаместить польские яблоки. На Орловщине яблоки хранят без обработки воском, в темноте. И лежат они до весны», — заявил Клычков по итогам своего визита.

ИА «Орелград»