На Орловщине выдали 20 разрешений на сохранение памятников

Областные чиновники рассказали о работе с объектами культурного наследия.



Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов на заседании региональной межведомственной рабочей группы выступил с отчетным докладом. По его словам, за истекший период 2023 года в регионе было выдано 20 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Из них 18 было выдано на региональные объекты и два – на федеральные. Также в этом году согласовано восемь научно-проектных документаций, получивших положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы.

В семи случаях это была документация на памятники регионального значения, в одном – федерального. В рамках оказания государственных услуг управлением было выдано 267 заключений. Иван Алтухов затронул и тему ремонта и благоустройства воинских захоронений. В текущем году управление заключило соглашения о субсидировании с 12 муниципальными образованиями Орловской области, которые согласились добавить часть финансирования из собственных бюджетов. Из региональной казны им перечислили 3 миллиона рублей. В настоящий момент все выделенные деньги освоены, все работы уже выполнены.

Также управлением в этом году были заключены государственные контракты на общую сумму 10 миллионов рублей. Они предусматривают проведение работ по установлению зон охраны, границ территории и предметов охраны на объект культурного наследия. На текущий момент в Орловской области в рамках проводимой работы установлены и утверждены 34 зоны охраны, 84 границы территории и 66 предметов охраны. В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудники управления провели 71 обследование объектов культурного наследия федерального значения, семь мероприятий по мониторингу ОКН и пять инспекционных визитов по выданным разрешениям на проведение работ по сохранению памятников.

ИА «Орелград»