Орловцев предупредили об угрозе сибирской язвы

Поводом для предупреждения стала госпитализация жителя Тувы.

Управление ветеринарии Орловской области обратилось к жителям региона с официальным предупреждением. Как пояснили в ведомстве, поводом для обращения и создания памятки послужили сообщения информационных каналов о том, что жителя Тувы госпитализировали с признаками сибирской язвы. Установлено, что мужчина принимал участие в убое лошади для сдачи мяса. В связи с этим управление ветеринарии Орловской области предупреждает, что сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь, общая для животных и человека.

«Возбудитель — бактерия из рода Bacillus, вид Bacillus anthracis, — говорят орловские специалисты. — Сибирская язва известна с древних времен, она протекала в виде опустошительных эпизоотий. В связи с высокой социальной опасностью сибирская язва включена в список карантинных болезней. К заболеванию наиболее восприимчив мелкий и крупный рогатый скот, буйволы, верблюды, слоны, бизоны, лошади, пушные звери, болеют олени и дикие копытные, менее восприимчивы свиньи и плотоядные. Заражение животных происходит как через пищеварительный тракт, так и через кожу при нарушении ее целостности в результате травм или укусов насекомых».

Подхватить эту опасную болезнь человек может при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, а также при хранении, транспортировке, первичной переработке и реализации зараженного сырья. Более того, как говорят специалисты, человек может заразиться даже при контакте с почвой и воздухом, через укусы насекомых. Болезнь обычно тяжело протекает, возможен смертельный исход. У человека она чаще всего поражает кожу и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом.

«Для профилактики болезни используют вакцины против сибирской язвы, — говорят в управлении ветеринарии Орловской области. — Вакцинацию ежегодно проводит государственная ветеринарная служба. Какие меры необходимо предпринять для защиты людей против сибирской язвы? Необходимо соблюдать правила личной гигиены при: работе с меховым и кожевенным сырьем неизвестного происхождения; работе с сибиреязвенной культурой в лабораториях и биофабриках; уходе за больными животными; оказании ветеринарной помощи животным; отборе и исследовании подозрительного по сибирской язве патологического материала».

Специалисты особо напоминают жителям Орловской области о том, что только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать появления и распространения сибирской язвы, поможет избежать административной и уголовной ответственности, а самое главное — сохранит здоровье людей.

ИА «Орелград»