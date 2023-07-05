Орловцы делятся впечатлениями от суперлуния

В соцсетях публикуются фотографии «кровавой Луны».

Пик любопытного природного явления пришёлся на начало этих суток (на 01:29 по московскому времени). Однако суперлуние началось ещё 3-го июля.

В этот период Луна подошла к Земле на необычно близкое расстояние – около 362 тысяч километров. Поэтому естественный спутник казался жителям нашей планеты неожиданно большим. Кроме того, из-за физических процессов в атмосфере Луна как бы «окрасилась» в красный цвет.

Многие жители Орловской области наблюдали и фотографировали необычное явление. Однако его восприятие оказалось разным. Кто-то просто воспринял большую и «кровавую» Луну с повышенным интересом, а на кого-то она произвела гнетущее или пугающее впечатление.

ИА «Орелград»