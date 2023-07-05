Орловцы сократили свои долги на 109 миллионов с помощью смс

Услуга налоговиков о долговых напоминаниях принесла положительный эффект.

В Орловской области уже более 27 тысяч налогоплательщиков представили в налоговую службу свои согласия об смс-информировании. Из них в текущем году такие согласия впервые дали свыше 8,5 тысячи жителей региона. Информированность граждан о наличии у них налоговой задолженности помогла снизить накопившиеся долги на 23 процента, или на 109,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы региона, которая также настоятельно рекомендует орловцам перед отпуском проверить наличие задолженности.

«Управление ФНС России по Орловской области напоминает, что непогашенная задолженность служит основанием для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, которая вправе ограничить выезд должников за пределы Российской Федерации, — говорят в ведомстве. — Налоговый орган рекомендует при планировании отпусков убедиться в отсутствии задолженности по налогам».

К слову, по состоянию на 1 мая 2023 года сумма задолженности физических лиц, то есть простых граждан Орловской области, по имущественным налогам составила 367,3 миллиона рублей. Возможно, кто-то не знает о своих долгах или попросту забыл о них. На этот случай и существует услуга по информированию. Она довольна удобна и не является навязчивой. Смс-сообщение или письмо на электронную. Почту от налоговиков придет только в случае, если задолженность имеется.

«Услуга по смс-информированию предоставляется только при получении от налогоплательщика согласия, — подчеркивают в областной налоговой службе. — Согласие об информировании задолженности посредством смс налогоплательщики могут подать в налоговую службу по почте на бумажном носителе, лично или через представителя по доверенности, а также через Личный кабинет налогоплательщика. Услугу можно получить еще и в МФЦ. Заявить право можно вне зависимости от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату. В случае отсутствия налоговой задолженности информирование не проводится».

Кстати, существуют и другие удобные и дистанционные способы проверить себя на наличие задолженности по налогам, а также погасить ее в режиме онлайн. Сделать это можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и его мобильной версии — «Налоги ФЛ», «Уплата налогов и пошлин», на Едином портале государственных услуг, а также через мобильные приложения банков или платежные терминалы.

ИА «Орелград»