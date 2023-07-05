Орловская полиция проверила сотни подростков

5.7.2023 | 10:06 Новости, Общество

Правоохранители проводят рутинную профилактическую работу.

Фото УМВД России по Орловской области

В Орловской области в текущем году продолжена работа в формате «социальных патрулей». В их состав, как правило, входят сотрудники полиции и органов местного самоуправления, примкнуть к ним вправе и представители правозащитных и общественных организаций. По данным Управления МВД России по Орловской области, за пять месяцев 2023 года «социальными патрулями» в регионе было осуществлено 445 выездов. В ходе этих мероприятий было проверено 1117 семей и 583 подростка. Визитеры оценивали условия проживания этих семей, а также методы воспитания. В ходе рейдов было выявлено 64 нарушения, по которым составлены административные материалы.

Впрочем, спектр профилактических мероприятий и других направлений работы с молодежью гораздо шире. Так, по информации УМВД, в целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, в том числе проявлений экстремизма в молодежной среде, во взаимодействии с департаментом образования Орловской области реализуется План совместных профилактических мероприятий с образовательными учреждениями на 2022-2023 учебные годы.

«Так, с 22 мая по 2 июня текущего года совместно с межведомственной комиссией было принято участие в обследовании загородных оздоровительных учреждений, — сообщает УМВД. — На территории Орловской области осуществляют свою работу 9 загородных лагерей (центров) и 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных и государственных образовательных организаций. В органы местного самоуправления внесены предложения о временном трудоустройстве подростков на период летних каникул».

ИА «Орелград»

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