Орловская полиция проверила сотни подростков

Правоохранители проводят рутинную профилактическую работу.

В Орловской области в текущем году продолжена работа в формате «социальных патрулей». В их состав, как правило, входят сотрудники полиции и органов местного самоуправления, примкнуть к ним вправе и представители правозащитных и общественных организаций. По данным Управления МВД России по Орловской области, за пять месяцев 2023 года «социальными патрулями» в регионе было осуществлено 445 выездов. В ходе этих мероприятий было проверено 1117 семей и 583 подростка. Визитеры оценивали условия проживания этих семей, а также методы воспитания. В ходе рейдов было выявлено 64 нарушения, по которым составлены административные материалы.

Впрочем, спектр профилактических мероприятий и других направлений работы с молодежью гораздо шире. Так, по информации УМВД, в целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, в том числе проявлений экстремизма в молодежной среде, во взаимодействии с департаментом образования Орловской области реализуется План совместных профилактических мероприятий с образовательными учреждениями на 2022-2023 учебные годы.

«Так, с 22 мая по 2 июня текущего года совместно с межведомственной комиссией было принято участие в обследовании загородных оздоровительных учреждений, — сообщает УМВД. — На территории Орловской области осуществляют свою работу 9 загородных лагерей (центров) и 263 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных и государственных образовательных организаций. В органы местного самоуправления внесены предложения о временном трудоустройстве подростков на период летних каникул».

ИА «Орелград»