Орловские чиновники напортачили в декларациях

5.7.2023 | 14:08 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила прокуратура.

Фото: yandex.ru/maps / bkd x.

Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства проходила в Новодеревеньковском районе. Как сообщает прокуратура Орловской области, нарушения допустили двое должностных лиц администрации Глебовского сельского поселения.

Установлено, что в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-й год, которые представили муниципальные чиновники, указывались недостоверные сведения. В частности, они касались размера полученных доходов и имущества, находящегося в собственности.

Прокурор внёс представление в адрес главы администрации сельского поселения. Чиновников, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура заставила мэрию Орла выплатить долг компании, поставлявшей питание в бюджетные учреждения города.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования