Орловские чиновники напортачили в декларациях

Нарушения выявила прокуратура.

Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства проходила в Новодеревеньковском районе. Как сообщает прокуратура Орловской области, нарушения допустили двое должностных лиц администрации Глебовского сельского поселения.

Установлено, что в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-й год, которые представили муниципальные чиновники, указывались недостоверные сведения. В частности, они касались размера полученных доходов и имущества, находящегося в собственности.

Прокурор внёс представление в адрес главы администрации сельского поселения. Чиновников, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура заставила мэрию Орла выплатить долг компании, поставлявшей питание в бюджетные учреждения города.

ИА «Орелград»