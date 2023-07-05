Орловские силовики проверят сотни школ и детсадов

Проверки пройдут в преддверии начала нового учебного года.

В Орловской области до начала учебного года силовики обследуют порядка 700 объектов. В основном это будут школы и детские сады, а также учреждения дополнительного и среднего профессионального образования. Такую информацию распространила пресс-служба Управления Росгвардии по региону. К проверке антитеррористической защищенности образовательных учреждений уже приступили сотрудники подразделений вневедомственной охраны. Отметим, что образовательные объекты проверяют межведомственные комиссии.

«В ходе профилактических мероприятий росгвардейцы уточнят наличие и состояние кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, проинструктируют персонал о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, осмотрят информационные стенды, схемы эвакуации, — пояснили в Управлении Росгвардии. — По результатам проверок правоохранители составят акты и обозначат представителям охраняемых объектов сроки устранения выявленных недостатков».

В ведомстве напоминают, что система охранно-тревожной сигнализации позволяет круглосуточно контролировать состояние оперативной обстановки.

«В случае проникновения посторонних лиц на объект сигнал поступает на централизованный пульт охраны и к месту происшествия направляется находящийся поблизости экипаж», — говорят в ведомстве.

Ранее на аппаратном совещании в администрации региона руководитель департамента образования Алексей Карлов сообщил, что в Орловской области продолжается реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности и защищенности в образовательных организациях. На эти цели в текущем году предусмотрено 37,5 миллиона рублей. В целом на Орловщине образовательную деятельность осуществляют 600 организаций, объединяющих около 114 тысяч воспитанников и обучающихся и более 14 тысяч педагогических работников.

ИА «Орелград»