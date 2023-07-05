Орловские спортсменки спасли утопавшую тверичанку

5.7.2023 | 17:43 Новости, Образование, Происшествия, Спорт

Предполагается, что пострадавшая была нетрезва.

Фото: tverigrad.ru

Инцидент, к счастью, со счастливым концом, произошёл в Твери на местной набережной Афанасия Никитина. Орловские спортсменки из ОГУ имени Тургенева приехали в соседний областной центр на Чемпионат ЦФО по спортивному ориентированию. В момент ЧП наши девушки просто гуляли.

Как сообщает сайт Tverigrad.ru, прохожая, посидев на скамейке, сняла с себя одежду и «пошла в реку». Некоторое время женщина плавала, а затем скрылась под водой. Однако сначала на помощь никто не бросился.

В конце концов, тонущую заметили несколько человек, в том числе, наших землячек. По информации тверского портала, первой на помощь поспешила Татьяна Верижникова (студентка ОГУ имени Тургенева и преподаватель Орловского училища олимпийского резерва), а также местная жительница Алёна Землянухина (в недавнем прошлом тренер по плаванию).

В ОГУ имени Тургенева уточняют, что также в спасении принимали участие студентка факультета физкультуры и спорта Софья Горбунова и доцент кафедры теории и методики физкультуры и спорта вуза Елена Сорокина.

«Пловец и спасатель у нас только Таня Верижникова, остальные были на подхвате. Таня и ещё одна местная жительница помогали вытаскивать с глубины. Мы уже на мелководье подключились. Попросили местных вызвать скорую и спасателей, так как мы не особо могли объяснить, где находимся», — рассказала Сорокина.

Известно, что среди очевидцев нашлась и женщина-медик, которая оказала пострадавшей первую помощь. Затем её оперативно доставили в медицинское учреждение.

ИА «Орелград»

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