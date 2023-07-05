Орловской области обещали миллиард на досрочное расселение аварийного жилья

Программа ликвидации ветхого жил фонда была рассчитана до 2025 года.

Приятной новостью поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе совещания с главами муниципальных образований 5 июля.

«Получили подтверждение о выделении региону 1070 млн рублей на ускоренное завершение программы расселения ветхого и аварийного жилья», — сообщил Клычков.

Губернатор попросил не дожидаться публикации постановления Правительства РФ. Он получил руководству Орла, Ливен, Мценска и департаменту ЖКХ, ТЭК обладминистрации начинать проводить работу по подготовке.

«Подбор жилых помещений, оценка, — пояснил Андрей Клычков. — Условие очень простое, которое мы на себя берем, до конца года завершить программу, которая у нас была до 2025 года».

Губернатор подчеркнул, что ускорение программы — хороший шаг для орловцев, которые живут в тяжелых условиях.

«Никаких переносов не будет», — предупредил Андрей Клычков.

После завершения ранее принятой программы начнется формирование новой, в которую войдут здания, признанные непригодными для проживания после 1 января 2017 года.

Напомним, областная адресная программа на 2019-2025 годы включает 137 МКД, площадью почти 46 тыс. кв. м. Условия проживания должны улучшить 3230 человек. На 31 декабря 2022 года фактически было расселено 27,73 тыс. кв. м (147% от плана), получили новое жилье 1,9 тыс. человек (181%).

ИА «Орелград»