Орловскому бизнесу задолжали 86 миллиардов

Дебиторская задолженность превысила обязательства бизнеса перед кредиторами.

Как уже рассказывал «Орелград», Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области по итогам января-апреля 2023 года. Сообщается, что по кругу наблюдаемых предприятий и организаций региона по состоянию на начало мая кредиторская задолженность составила 84,362 миллиарда рублей. То есть это те деньги, которые бизнес задолжал своим деловым партнерам, банкам, бюджету и внебюджетным государственным фондам.

Однако долги перед орловским бизнесом оказались еще большими. Если бы должники сразу погасили бы свои обязательства, то и орловский бизнес сумел бы погасить собственные долги. При этом у него еще осталась бы значительная сумма. Дело в том, что дебиторская задолженность в регионе за отчетный период времени сложилась в сумме 86,386 миллиарда рублей. Специалисты Орелстата отмечают, что она составляет 107,2 процента к аналогичной дате 2022 года. То есть, долги перед орловским бизнесом заметно выросли. Кстати, просроченные обязательства составляют 1,855 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема текущей дебиторской задолженности.

Добавим, что непосредственно заказчики и покупатели на сегодняшний день задолжали орловским предприятиям и организациям 55,131 миллиарда рублей. Просроченные обязательства в данном случае составляют 1,693 миллиарда рублей. В целом, дебиторскую задолженность имеют 63 орловские организации, причем она имеется абсолютно у всех предприятий, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. Иными словами, в регионе строительные пески и щебень, вероятно, регулярно отпускаются заказчикам в долг. В сфере строительства дебиторскую задолженность имеет ровно половина организаций, в сфере электроэнергетики – 70 процентов организаций, в сфере водоснабжения – 44 процента.

ИА «Орелград»