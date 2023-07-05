Оштрафован подрядчик, который не довёл до ума орловский ФАП

Сумма штрафа составила 130 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, контракт на ремонт фельдшерско-акушерского пункта заключался между Новосильской ЦРБ и ООО «Строй – Гранд» (из Приморского края). Согласно данным портала госзакупок, договор подписали в ноябре 2022-го.

Компания бралась отремонтировать ФАП «Аглос», расположенный в селе Глубки. Работу нужно было сделать к февралю 2023-го. Стоимость контракта составляла примерно 2,6 миллиона рублей.

Однако приморские бизнесмены не завершили задачу в установленный срок. В ситуацию вмешалась прокуратура. В отношении нерадивого подрядчика возбудили административное дело.

В итоге мировой судья Новосильского района вынес решение о штрафе в 130 тысяч. Что касается ремонта ФАПа, то сейчас Новосильская райбольница ищет для него нового подрядчика.

ИА «Орелград»