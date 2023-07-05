Оштрафован подрядчик, который не довёл до ума орловский ФАП

5.7.2023 | 14:47 Закон и порядок, Медицина, Новости

Сумма штрафа составила 130 тысяч рублей.

Фото: ru.wikipedia.org / Skklm15

Как сообщает прокуратура Орловской области, контракт на ремонт фельдшерско-акушерского пункта заключался между Новосильской ЦРБ и ООО «Строй – Гранд» (из Приморского края). Согласно данным портала госзакупок, договор подписали в ноябре 2022-го.

Компания бралась отремонтировать ФАП «Аглос», расположенный в селе Глубки. Работу нужно было сделать к февралю 2023-го. Стоимость контракта составляла примерно 2,6 миллиона рублей.

Однако приморские бизнесмены не завершили задачу в установленный срок. В ситуацию вмешалась прокуратура. В отношении нерадивого подрядчика возбудили административное дело.

В итоге мировой судья Новосильского района вынес решение о штрафе в 130 тысяч. Что касается ремонта ФАПа, то сейчас Новосильская райбольница ищет для него нового подрядчика.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования