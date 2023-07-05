Под Орлом «Мерседес» врубился в дерево

5.7.2023 | 16:19 Новости, Происшествия

Водитель и пассажир госпитализированы.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла накануне на Северном подъезде к областному центру. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, автомобиль ехал из Орла в сторону деревни Моховое.

Примерно в 21:10 38-летний водитель съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся. Пострадал он сам, а также его 47-летний пассажир. Обоих мужчин пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что в Малоархангельском районе в ДТП с грузовиком «МАЗ» пострадала 8-летняя девочка.

ИА «Орелград»

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