Под Орлом «Мерседес» врубился в дерево

Водитель и пассажир госпитализированы.

Авария произошла накануне на Северном подъезде к областному центру. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, автомобиль ехал из Орла в сторону деревни Моховое.

Примерно в 21:10 38-летний водитель съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся. Пострадал он сам, а также его 47-летний пассажир. Обоих мужчин пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что в Малоархангельском районе в ДТП с грузовиком «МАЗ» пострадала 8-летняя девочка.

ИА «Орелград»