ТТП Орла направит новые ЛиАЗы на маршрут №59

5.7.2023 | 18:08 Новости, Общество

Их будут использовать в «часы пик».

Фото: vk.com/ttp_orel

Об этом сообщается в официальных соцсетях ТТП. Маршрут начинается от улицы Емлютина (в микрорайоне «Алроса») и завершается на станции Лужки. Автобусы следуют через Мостовую, Карачевское шоссе, автовокзал, 1-ю Посадскую, Гагарина, Городскую, «Лесоторговую» базу, улицы Поселковую и 6-й Орловской дивизии.

Ранее Трамвайно-троллейбусное предприятие дополнительно запустило на этот маршрут ПАЗ «Вектор NEXT». Однако, судя по всему, это не решило проблему перегруженности данного направления.

Церемония передачи 20 новых ЛиАЗов предприятию состоялась в июне. Изначально сообщалось, что они будут работать на маршрутах №9, 16 и 26.

ИА «Орелград»

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