В Орле призвали вернуть советскую систему оплаты труда

Орловские профсоюзы представили свою позицию на экономическом форуме.

Делегация Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) во главе с ее председателем Николаем Меркуловым приняла участие в работе III Орловского международного экономического форума «От мобилизации экономики и экономической независимости России к социальному государству». В целом форум собрал около тысячи участников. Как сообщили в пресс-службе ФПОО, в работе секции «Развитие социальной сферы – залог интенсификации высокотехнологичной экономики России» принял участие председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Вячеслав Коцепчук.

Он озвучил идеи профсоюзов о зарплатах. Так, они считают необходимым установить единые подходы к системам оплаты труда, намекая на отсутствие четкой государственной политики в этой сфере. По их мнению, сложилась ситуация, когда рост зарплаты в госсекторе в реальности больше зависит от волевых решений главы государства, нежели от существующей системы оплаты труда. Последствия — дефицит кадров в стратегических отраслях, оборонно-промышленном комплексе, науке и образовании, здравоохранении и социальной защите, ЖКХ, культуре и спорте.

«Несовершенство систем оплаты труда в бюджетной сфере создает условия для необоснованного неравенства оплаты труда при одинаковой нагрузке, чем демотивирует работников, повышает риски коррупции и неэффективного использования бюджетных средств, — говорят в ФПОО. — Профсоюзы убеждены: необходимо вернуть основополагающие справедливые принципы, на которых базировались советские системы оплаты труда».

Профсоюзы считают, что размер зарплаты должен зависеть от квалификации работника и сложности труда. Тарифная ставка и оклад должны устанавливаться по принципу равной оплаты за труд равной ценности. Труд в условиях, отклоняющихся от нормальных, должен оплачиваться в размере, позволяющем восстановить здоровье работника сверх тарифной ставки или оклада. Стимулирующие и поощрительные выплаты должны мотивировать и поощрять, а не дотягивать зарплату до МРОТ или целевых показателей.

«Размер вознаграждения за труд не может быть ниже МРОТ, который должен обеспечивать достойный уровень жизни и хотя бы простое воспроизводство рабочей силы», — подчеркивают профсоюзы.

По их мнению, так как МРОТ – это постоянная величина, любые надбавки необходимо на нее начислять. Представители же финансово-экономического блока правительства придерживаются обратной позиции. С 2021 года МРОТ определяется как 42 процента от медианного заработка населения страны.

«Профсоюзы полагают недопустимым рассчитывать МРОТ и прожиточный минимум исходя из доходов россиян, — говорится в сообщении ФПОО. — Ключевой недостаток данной методики — отсутствие «защитной нормы», обеспечивающей неснижение его покупательной способности. И оказались правы: далеко не всегда эта методика может гарантировать последовательный рост показателей. Профсоюзы убеждены, что МРОТ должен быть повышен как минимум до величины минимального потребительского бюджета, удовлетворяющего основные материальные и духовные потребности трудящегося. По этой методике МРОТ уже должен составлять порядка 46 000 рублей».

ИА «Орелград»