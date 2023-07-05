В Орле заработал читальный зал под открытым небом

5.7.2023 | 16:14 Культура, Новости, Общество

Он появился у библиотеки Бунина.

Фото: библиотека имени Бунина

Главное орловское «книгохранилище» проводит ежегодную акцию «Лето с Бунинкой». В её рамках у здания библиотеки на Горького, 43, создано подобие читального зала под открытым небом. Все желающие могут почитать книги, в том числе, детские, прямо в сквере.

Книги находятся в свободном доступе. Для читателей подготовлены сидячие места. Кроме того, желающие могут оформить или продлить читательские билеты.

Читальный зал «open air» работает во все дни, кроме пятницы. С понедельника по четверг – с 11 до 17 часов, по выходным – с 11 до 16.

Напомним, что сквер у библиотеки Бунина ожидает благоустройство, так как этот объект победил на соответствующем ежегодном открытом интернет-голосовании.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования