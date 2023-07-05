В Орле заработал читальный зал под открытым небом

Он появился у библиотеки Бунина.

Главное орловское «книгохранилище» проводит ежегодную акцию «Лето с Бунинкой». В её рамках у здания библиотеки на Горького, 43, создано подобие читального зала под открытым небом. Все желающие могут почитать книги, в том числе, детские, прямо в сквере.

Книги находятся в свободном доступе. Для читателей подготовлены сидячие места. Кроме того, желающие могут оформить или продлить читательские билеты.

Читальный зал «open air» работает во все дни, кроме пятницы. С понедельника по четверг – с 11 до 17 часов, по выходным – с 11 до 16.

Напомним, что сквер у библиотеки Бунина ожидает благоустройство, так как этот объект победил на соответствующем ежегодном открытом интернет-голосовании.

ИА «Орелград»