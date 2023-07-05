В усадьбе Тургенева впервые проведут театральный фестиваль

«Время Т» в Спасском-Лутовиново соберет коллективы из разных городов.



Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» анонсировал проведение первого в истории этого учреждения театрального фестиваля. Он пройдет на территории родовой усадьбы знаменитого писателя в Мценском районе Орловской области в период с 7 по 9 июля. Как сообщают организаторы, театры из Орла, Москвы, Воронежа, Московской и Рязанской областей покажут в тургеневской усадьбе восемь спектаклей, причем почти все они будут сыграны на площадках под открытым небом.

«Зрители увидят две постановки по произведениям Тургенева («В ожидании» и «Призраки – нереальная любовь»), и две – «по Чехову» («Медведь» и «О вреде табака»), — говорят в музее. – Также увидят моноспектакль «Вертинский», студенческий спектакль «Восемь любящих женщин», обрядовый спектакль «Красный угол» и пластический спектакль «От истоков души», который сыграют «особенные» дети».

Этим программа форума не ограничивается. По уже устоявшейся традиции посетителей ожидают перфомансы, актерские тренинги, мастер-классы, интеллектуальная игра и поэтический пикник. Директор музея-заповедника Сергей Ступин выразил надежду на то, что такой крупный проект будет тепло принят посетителями. Организаторы считают, что он поможет расширить представления об Иване Тургеневе и станет еще одной визитной карточкой музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

«В название фестиваля «Время Т» заложены разные смыслы: «время Тургенева», «время Театра», «время Творчества»…, — комментирует Сергей Ступин. — Раскрывая гостям музея образ Тургенева, мы обращаемся к разным граням его личности и таланта и используем разные формы — это и охотничий фестиваль, и шахматный турнир, и музыкальные проекты. Театральный фестиваль призван привлечь самое широкое внимание к драматургическому наследию писателя».

ИА «Орелград»