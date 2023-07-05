За месяц на портал «Обращаем внимание» обратились семь орловцев

Когда-то Клычков позиционировал его как «стресс для чиновников».

В июне на портал, задуманный как средство оперативной официальной связи между жителями Орловской области и органами власти, поступило всего семь обращений. В мае их было 11, в апреле – 15.

В основном, июньские обращения касаются либо уборки мусора, либо окоса травы и сноса аварийных деревьев. Также орловцы жаловались властям на работу водопроводных сетей, состояние дорог и работу светофоров.

Отметим также, что в четырёх из семи случаев чиновники либо перенаправили поступившие жалобы в управляющие компании, либо просто указали заявителям, что данные вопросы не относятся к их компетенции.

Например, в последнем сообщении заявитель сообщил, что кнопочный светофор, установленный у Плещеевской ЦРБ, не работает должным образом. В ответ на это ему просто указали, что решением данного вопроса должно заниматься Управление дороги «Москва-Харьков».

Андрей Клычков, тогда ещё временно исполняющий обязанности губернатора, презентовал портал «Обращаем внимание» в 2017-м году. Тогда на этот сайт возлагались большие надежды. Клычков утверждал, что он станет «стрессом для чиновников», например, потому, что госслужащим для ответа на обращения будут давать не 30, а всего восемь дней.

Судя по всему, после избрания на губернаторский пост в 2018-м году, интерес Андрея Клычкова к развитию данного проекта несколько снизился.

ИА «Орелград»