Экс-полицейского осудили за торговлю информацией

6.7.2023 | 16:50 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривалось во Мценском районном суде. Бывшему оперуполномоченному местного отделения полиции предъявили серьёзные обвинения – в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установило следствие, в период с декабря 2018-го по сентябрь 2020-го тогда действующий сотрудник полиции получил незаконное вознаграждение — около 170 тысяч рублей. Оно являлось платой за предоставление персональных данных физических лиц из служебных информационных систем.

Приговор оказался достаточно строгим – восемь лет колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил орловца права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с функциями представителей власти (на два года). Кроме того, мужчина лишился специального звания «капитан полиции».

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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