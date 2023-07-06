Экс-полицейского осудили за торговлю информацией

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривалось во Мценском районном суде. Бывшему оперуполномоченному местного отделения полиции предъявили серьёзные обвинения – в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установило следствие, в период с декабря 2018-го по сентябрь 2020-го тогда действующий сотрудник полиции получил незаконное вознаграждение — около 170 тысяч рублей. Оно являлось платой за предоставление персональных данных физических лиц из служебных информационных систем.

Приговор оказался достаточно строгим – восемь лет колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил орловца права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с функциями представителей власти (на два года). Кроме того, мужчина лишился специального звания «капитан полиции».

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»