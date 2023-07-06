Клычков оценил готовность Красного моста в 72%

6.7.2023 | 10:37 Новости, Строительство

Орловский губернатор доволен процессом.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Накануне Андрей Клычков посетил важнейший городской объект, после чего во время прямого эфира в социальных сетях рассказал о своих впечатлениях.

Готовность моста он оценил в 72%. Клычков рассказал, что работы, по его мнению, ведутся в активном режиме. Например, за эту ночь подрядчик должен был «надвинуть» конструкции моста ещё на 15 метров.

«Там непростые отношения с поставщиками металлических конструкций», — признал губернатор. «Но работа идёт активно», — добавил Клычков.

«Исходя из тех планов, что мы сегодня обсудили, уже в августе мост будет стоять, уже будут работы по бетонированию идти. Сейчас идёт монтаж рельсового полотна. Асфальтовое покрытие, на той части, где работы не идут, уже завершено», — поделился глава области.

ИА «Орелград»

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