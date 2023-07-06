На Орловщине нашли нелегальную пасеку

Она находится в Краснозоренском районе.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, сигнал о возможном нарушении поступил из администрации Россошенского сельского поселения. Это случилось в июне. Чиновники попросили ведомство «прояснить вопрос» с разведением и содержанием пчёл, которым занимался местный житель.

Россельхознадзор установила, что пасека не зарегистрирована в соответствующем органе (БУОО «Новодеревеньковская райСББЖ»). На неё не выдавался ветеринарно-санитарный паспорт. Также по данному адресу не проводились мероприятия по профилактике массовых заболеваний животных.

Кроме того, оказалось, что расстояние между ульями и соседним земельным участком не достигает необходимых трёх метров. Ведомство выдало гражданину требование об устранении выявленных нарушений.

Ранее Россельхознадзор призвал к ответу орловскую хинкальную «Тбиладжио».

ИА «Орелград»