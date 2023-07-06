На Орловщине вывели новый сорт вишни

6.7.2023 | 17:51 Новости, Общество

Сейчас он проходит испытания.

Фото: vk.com/vniispk

Нового достижения добились специалисты Всероссийского НИИ селекции плодовых культур. Как сообщается в социальных сетях учреждения, сорт «очень вкусный и красивый».

Разработку оценили на помологической комиссии – первой в этом году. В её рамках специалисты определяют качество плодов по важнейшим параметрам. Учитываются не только вкус и внешность, но и такие параметры как устойчивость к морозам и болезням, а также урожайность.

Сейчас новое «изобретение» орловских селекционеров проходит государственные сортоиспытания.

Напомним, что в мае этого года из-за аномально низких температур некоторые сорта вишен, которые выращивают в орловском НИИ, «вымерзли» примерно на 90%. Чрезмерный холод «убил» соцветия и сделал их дальнейшее опыление невозможным.

ИА «Орелград»

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