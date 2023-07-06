На Орловщине завершили капремонт ФАПа

Он находится под Мценском в деревне Мелынь.

В Мценском районе завершили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д. Мелынь

На объекте заменили все основные инженерные системы — водоотведение, отопление, электросети, а также установили пожарную сигнализацию. Также в здании фельдшерско-акушерского пункта капитально обновили внутренние помещения, сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Также полностью восстановлен жилой модуль, предназначенный для размещения фельдшера, работающего в ФАПе. Долгое время он являлся заброшенным и законсервированным. Теперь он подготовлен для полноценного проживания.

ФАП обслуживает около 300 жителей семи населённых пунктов, в том числе, маломобильных пациентов. Специально для них здесь обустроили новый пандус.

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Мелынь обслуживает более 300 человек из семи населенных пунктов. Среди них есть маломобильные пациенты. Именно для их удобства в ФАПе предусмотрели новый пандус.

Работы завершены, но пока что не приняты. Если приёмка завершится благополучно, ФАП откроет двери для пациентов. Капремонт проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

ИА «Орелград»