На Орловщине завершили капремонт ФАПа

6.7.2023 | 15:04 Медицина, Новости

Он находится под Мценском в деревне Мелынь.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Мценском районе завершили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д. Мелынь

На объекте заменили все основные инженерные системы — водоотведение, отопление, электросети, а также установили пожарную сигнализацию. Также в здании фельдшерско-акушерского пункта капитально обновили внутренние помещения, сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Также полностью восстановлен жилой модуль, предназначенный для размещения фельдшера, работающего в ФАПе. Долгое время он являлся заброшенным и законсервированным. Теперь он подготовлен для полноценного проживания.

ФАП обслуживает около 300 жителей семи населённых пунктов, в том числе, маломобильных пациентов. Специально для них здесь обустроили новый пандус.

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Мелынь обслуживает более 300 человек из семи населенных пунктов. Среди них есть маломобильные пациенты. Именно для их удобства в ФАПе предусмотрели новый пандус.

Работы завершены, но пока что не приняты. Если приёмка завершится благополучно, ФАП откроет двери для пациентов. Капремонт проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

ИА «Орелград»

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