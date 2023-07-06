Орловцев осудили за хищение благотворительных средств

6.7.2023 | 12:55 Закон и порядок, Новости

Они «обчистили» ящики для пожертвований.

Фото: sferabox.ru (иллюстративное)

Дело рассматривал Советский районный суд. На скамье подсудимых оказались двое молодых жителей Орловского муниципального округа – 22-летний парень и 23-летняя девушка, ранее уже имевшая проблемы с законом.

Как сообщает прокуратура Орловской области, преступление произошло в июне 2022-го года. «Парочка» открыто похитила из ящиков для сбора пожертвований, которые находились в магазинах «Оптовичок», около 5 тысяч рублей. Работники супермаркета требовали прекратить преступные действия, но сообщники не отреагировали на эти заявления и скрылись вместе с похищенными средствами. Известно, что пожертвования собирал Фонд социальной поддержки граждан «Помочь еще одному».

Кроме того, девушка попыталась похитить из магазина «Магнит» товарно-материальные ценности, однако сотрудник магазина пресёк её действия. В результате обоим фигурантам предъявили обвинения по статье «грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Девушке пришлось дополнительно ответить за «покушение на мелкое хищение».

Суд счёл их вину доказанной и вынес решение – два и три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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