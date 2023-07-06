Орловцы добровольно сдали 180 огнестрельных «стволов»

Орловская Росгвардия подвела итоги своей работы за первое полугодие.

В Орловской области в первой половине 2023 года жителями региона на добровольной основе было сдано свыше 180 единиц огнестрельного оружия, в том числе 25 единиц на возмездной основе, то есть за денежное вознаграждение. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в данной сфере составил 100 процентов. Такая информация прозвучала на заседании в Орле, где были подведены итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) за шесть месяцев 2023 года.

«За отчетный период сотрудниками отделов ЛРР в регионе принято к рассмотрению 6280 заявлений от граждан на предоставление услуг в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия, — сообщила по этому поводу пресс-служба регионального Управления Росгвардии. — Большая часть заявлений (98,3 процента) поступила в электронном виде на портале «Госуслуги».

Также сообщается, что в течение первого полугодия росгвардейцы провели более 2360 проверок владельцев гражданского оружия. В результате ими было выявлено 284 нарушения правил оборота гражданского оружия. На всех правонарушителей сотрудниками ведомства были составлены административные материалы. В рамках таких проверок также была изъята 301 единица гражданского оружия.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы предупреждают владельцев оружия о своевременной оплате штрафов во избежание ареста и изъятия оружия, — акцентируют в Управлении Росгвардии. — За неуплаченный вовремя штраф уклониста, помимо административного ареста, ждет аннулирование всех выданных ранее разрешений и лицензий с изъятием охотничьих ружей и боеприпасов».

Кстати

Согласно действующему законодательству, лицо, совершившее административное правонарушение, имеет 70 дней на уплату штрафа: десять суток на обжалование постановления и 60 на погашение образовавшейся задолженности. Опоздание даже на один день влечет за собой наказание, предусмотренное статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе арест на срок до 15 суток.

ИА «Орелград»