Орловцы остались без света на три часа из-за ЧП

Не повезло жителям Советского района.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сообщения стали поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города сегодня с 09:55. Жители района массово сообщали об отсутствии электричества в их домах и квартирах.

На место выехали две аварийные бригады АО «Орёлоблэнерго» — шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, к обесточиванию привело аварийное срабатывание защиты на подстанции «Приборная», принадлежащей «Россети – МРСК-Центр». Уже от «Приборной» электричество идёт на трансформаторные подстанции «Орёлоблэнерго».

На устранение проблемы ушло около трёх часов. Электроснабжение восстановили сегодня в 12:50.

ИА «Орелград»