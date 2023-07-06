Орловцы остались без света на три часа из-за ЧП

6.7.2023 | 15:23 ЖКХ, Новости

Не повезло жителям Советского района.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сообщения стали поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города сегодня с 09:55. Жители района массово сообщали об отсутствии электричества в их домах и квартирах.

На место выехали две аварийные бригады АО «Орёлоблэнерго» — шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, к обесточиванию привело аварийное срабатывание защиты на подстанции «Приборная», принадлежащей «Россети – МРСК-Центр». Уже от «Приборной» электричество идёт на трансформаторные подстанции «Орёлоблэнерго».

На устранение проблемы ушло около трёх часов. Электроснабжение восстановили сегодня в 12:50.

ИА «Орелград»

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