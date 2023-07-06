Орловской области дали миллиард на водовод

6.7.2023 | 15:12 ЖКХ, Новости

Средства выделены в рамках казначейского кредита.

Фото: www.orel-adm.ru

Информацию подтвердил сам губернатор Орловской области Андрей Клычков – во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Новый водовод планируется проложить по улице Машиностроительной до границ Орла, затем — по границам  Орловского муниципального округа. И «вернуть» в Орёл, на Карачевское шоссе», — рассказал Клычков.

Федеральная казна «одолжила» нашему региону один миллиард рублей на условиях возврата только самой суммы, без процентов. Губернатор рассказал, что пускать деньги в дело можно уже сейчас.

«Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что средства на нацпроекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024-й год, регионы смогут использовать уже сейчас. Этим мы и собираемся заниматься», — поделился Клычков.

Из официальных документов, опубликованных на портале Орловской области, известно, что протяжённость водовода составит восемь километров, а максимальная пропускная способность — 4295 кубометров в сутки.

ИА «Орелград»

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