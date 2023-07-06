Под Орлом столкнулись трактор и иномарка

Пострадал водитель автомобиля.
Авария произошла накануне в 15 часов 30 минут на межмуниципальной трассе «Глазуновка – Малоархангельск — Колпна — Долгое». Всё случилось примерно в 10 километрах от райцентра Колпна.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 27-летний водитель «Хендая» сам допустил столкновение с трактором «Беларус». Сельхозтехникой управлял 61-летний мужчина. Автомобилист получил телесные повреждения.
Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП, но только одно из них с пострадавшим.
ИА «Орелград»