Подозреваемые из роддома Орла отправлены под домашний арест

6.7.2023 | 12:41 Закон и порядок, Медицина, Новости

Такое решение вынес суд.

ИА «Орелград»

Заместитель главного врача и главный бухгалтер Бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом» (расположенного на 2-й Посадской, 19) подозреваются в получении взяток. В ближайшее время им будут предъявлены официальные обвинения. О взятии подозреваемых под домашний арест ходатайствовало следствие, сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Ранее сообщалось, что должностные лица получили 15 взяток от 15 работников учреждения на общую сумму около 2 миллионов рублей. В обмен на это они обещали своим «клиентам» помощь в служебной деятельности, в том числе, в получении дополнительных выплат. Преступления происходили в период с января 2019-го по декабрь 2022-го.

По каждому эпизоду возбуждено отдельное уголовное дело. Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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