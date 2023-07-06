Собчак назвала Орёл российской Венецией

Известная журналистка снова обратила внимание на наш город.

В телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» появилось свежее видео из Орла. Уточняется, что оно снято недалеко от орловского ЦУМа, на перекрёстке улиц Советской и Степана Разина.

На кадрах – хорошо знакомая орловцам картина: перекрёсток, залитый дождевой водой, а также автомобили и пешеходы, которые пытаются его пересечь.

«Время идёт, а ситуация не меняется — Орёл продолжает оправдывать статус российской Венеции», — иронично констатирует Собчак.

Ранее, 12 марта текущего года, Собчак уже поднимала данную проблему на своих информационных ресурсах. Орловцы жаловались федеральным журналистам на отсутствие в городе нормальной ливневой канализации.

ИА «Орелград»