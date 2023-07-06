Стало известно, о чем договорились Клычков и Собянин

Обнародован полный текст соглашения между правительствами Москвы и Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», 15 июня 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между двумя регионами со сроком действия на пять лет. Произошло это на полях Петербургского международного экономического форума. И вот теперь орловское правительство обнародовало полную версию этого документа. Стало известно, о чем именно договорились Клычков и Собянин.

Прежде всего, документ предусматривает, что стороны сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды. Они обязались содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в таких сферах, как: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды и др.

Стороны в рамках своей компетенции должны создавать условия для установления и расширения торгово-экономических связей между организациями, предприятиями и предпринимателями, работающими на территориях Орловской области и города Москвы. Речь в том числе идет о создании условий для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Кроме того, Орел и Москва договорились о проведении совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по всем направлениям сотрудничества. Для координации выставочно-ярмарочной деятельности они будут обмениваться планами проведения межрегиональных и международных выставок и ярмарок товаров и услуг, имеющих продовольственную и промышленную направленности.

Отдельным пунктом прописано сотрудничество в сферах инвестиционной и инновационной деятельности. Орел и Москва будут помогать друг другу в работе по привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных технологий и решений, секретов производства (ноу-хау), в обмене деловыми предложениями и поиске заинтересованных деловых партнеров, в том числе зарубежных, для диверсификации промышленного производства, создания прогрессивных и инновационных производственных структур. Соглашение также предусматривает организацию совместных деловых миссий и коммерческих презентаций.

Кстати, договорились стороны и о сотрудничестве в области здравоохранения. Оно будет заключаться в развитии связей и обмене опытом между организациями здравоохранения Орловской области и Москвы, — предоставлении информации о состоянии рынка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, повышении квалификации специалистов в организациях здравоохранения принимающей стороны и пр.

В целом соглашение насчитывает 24 пункта. Оно вступило в силу со дня его подписания. Соглашение будет автоматически продлеваться на год, если ни одна из сторон не направит другой стороне не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменное уведомление о своем решении прекратить действие этого документа. Кстати, соглашение Клычкова и Собянина уже прекратило действие аналогичного соглашения, заключенного правительствами Москвы и Орловской области 26 августа 2015 года.

ИА «Орелград»