В Орле начали ремонтировать второй «куст дворов»

6.7.2023 | 16:10 Новости, Строительство

Он находится в самом центре города.

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Это 28 дворовых территорий, ограниченных улицами Ленина, Брестской, Тургенева и Горького, а также Почтовым переулком. Благоустройством занимается ООО «РБК Стройинвест».

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, пока что подрядчик проводит демонтажные работы. Также сотрудники компании устанавливают новые бортовые камни и размечают территорию под дальнейшее благоустройство. Кроме того, сообщается, что рабочие заменили ступени в здании Женской консультации Советского района (на улице Ленина, 4).

«Срок выполнения работ в этом квартале — до конца августа. Но подрядчик планирует завершить их на месяц раньше», — рассказали в горадминистрации.

Напомним, что изначально «кустов» должно было быть три, но впоследствии их количество сократилось до двух. Контракт на соответствующие работы заключался без проведения конкурса. Первый «куст» находится в районе улиц Полесской и Матросова.

Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

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