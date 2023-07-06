В Орле отключат воду на один день

Это случится на следующей неделе.

Муниципальное предприятие «Орёлводоканал» предупредило горожан о неудобствах. В ближайший вторник, 11-го июля, в областном центре не будет воды. Отключение запланировано на период с 8 часов утра до полуночи.

Причиной является присоединение к водопроводным сетям вновь проложенного магистрального водовода, построенного на улице Прожекторной. «Орёлводоканал» заранее принёс жителям города извинения за предстоящие неудобства.

Впрочем, некоторых орловцев отключения всё же не коснутся. Воды не будет только в Заводском районе (кроме посёлка Лужки) и, частично, Советском районе. Также под отключение попадает деревня Жилина, расположенная в Орловском муниципальном округе.

ИА «Орелград»