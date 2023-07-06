В Орле потратят 3 миллиона на проекты зон охраны памятников

Средства будут выделены из регионального бюджета.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области объявило тендер на разработку проектов зон охраны, а также проектов границ территорий и предметов охраны памятников, расположенных на территории города Орла. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 3,065 миллиона рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Победителю тендера предстоит разработать проектную документацию на восемь объектов культурного наследия.

В частности, в список включены следующие объекты: «Здание железнодорожного техникума, где возник один из первых марксистских кружков в Орле»; «Здание семинарии, где учился декабрист Семенов Степан Михайлович»» «Дом жилой», (конец XVIII – начало XIX вв.), расположенный на улице Васильевской, 27; «Дом Лобанова И. Л., в котором останавливался писатель Тургенев И.С.»; «Дом жилой», (конец XVIII – начало XIX вв.), расположенный на улице 7 Ноября, 7; «Здание соляного двора», последняя треть XIX века; «Дом, в котором прошли детские и юношеские годы писателя Андреева Леонида Николаевича»; «Дом, в котором 25-27 сентября 1898 г. бывал Л.Н. Толстой».

Цель разработки проектов: установить зоны, границы и предметы охраны для дальнейшего обеспечения сохранности перечисленных объектов культурного наследия. Утвержденные проекты введут особые режимы использования земель указанных домов-памятников и прилегающих к ним территорий. Это должно оградить их, например, от возведения современных объектов и сооружений, которые могут памятникам навредить.

Подобные меры необходимы для «регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории, в границах которой данная деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде».

Кстати, еще в августе 2012 года президент России дал поручение № Пр-2217 «Об осуществлении мер по установлению границ и соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного наследия», которое регионы обязаны исполнять.

Материалы по обоснованию проектов могут включать не только исторические и архивные данные о самих памятниках, но и ситуационные планы землепользования с указанием границ современного землепользования, особенности сложившейся структуры землепользования и современной градостроительной ситуации, сведения о существующих зданиях, строениях, инженерных сооружениях и других объектах капитального и временного строительства, о существующих природных объектах и территориях (водоемы, холмы, овраги, зеленые насаждения). В документации подчеркнуто, что предметом охраны объекта культурного наследия может являться его историческое использование, функционально связанное с осуществлением жилой, торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее обязательному сохранению.

ИА «Орелград»