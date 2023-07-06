В Орле презентовали книгу о борьбе с бандеровцами

6.7.2023 | 18:01 История, Новости, Общество

Её написал историк и краевед Геннадий Афанасьев.

Фото: vestiorel.ru

Книга под названием «Приказано уничтожить» создана на основе архивных материалов ФСБ и МВД. Она рассказывает о причинах и обстоятельствах появления бандеровского движения на Украине и борьбе с ним. Также издание раскрывает тему прибалтийских «лесных братьев». Особенно ценными являются страницы, посвящённые преступлениям, которые бандеровцы совершали на Орловщине в годы немецкой оккупации.

Презентация книги состоялась в Военно-историческом музее, сообщают «Вести-Орёл».

Издание представляет из себя своего рода альбом со множеством фотографий и сопроводительным текстом. Такая подача раскрывает непростую тему в популярной форме, доступной для широкого читателя.

ИА «Орелград»

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