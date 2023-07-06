В Орле запустили интернет-проект об участниках Курской битвы

Проект подготовил Государственный архив к юбилею освобождения Орловщины.

Государственный архив Орловской области запустил интернет-проект «Участники Орловско-Курской битвы» (так в регионе называют Курскую битву). Он посвящен 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте регионального Госархива. Как говорят авторы, в него вошли сведения об участниках Орловско-Курской битвы – уроженцах и жителях Орловщины.

«В ходе летне-осенней военной кампании 1943 года, которая включала в себя Курскую стратегическую оборонительную операцию (5-23 июля), Орловскую стратегическую наступательную операцию «Кутузов» (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую стратегическую наступательную операцию (3-23 августа), произошел окончательный перелом в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, — сообщается на сайте проекта. — 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в Москве был дан первый победный салют».

После войны на территории Орловской области, как и в других регионах, были возведены сотни памятников и мемориалы советским воинам-освободителям, павшим за освобождение родной земли от оккупантов. В частности, для баннера проекта организаторы выбрали памятник Воину, установленный на мемориальном комплексе в селе Протасово Малоархангельского района.

Представленная база данных интернет-проекта включает личные данные участников Орловско-Курской битвы – фамилию, имя и отчество, год рождения, место рождения/жительства, награды, фотографии (если имеются).

«Проект подготовлен по материалам, собранным учащимися школ области в ходе эстафеты «Говорят Герои Победы» (1975 год) и акции «Фронтовые биографии земляков» (1980 год), из фонда Орловской экскурсионно-туристической станции, — поясняют в Госархиве. — Проект также содержит сведения из коллекции документов, собранных в ходе Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной войны» студентами Орловского госуниверситета в 1980-1990-е годы, коллекции документальных материалов личного происхождения и личного фонда генерал-лейтенанта танковых войск Георгия Семеновича Родина».

ИА «Орелград»