Горпарк начал принимать заявки на праздничную торговлю

Получить право торговать можно на конкурсной основе за определенную плату.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» известило заинтересованных лиц об организации в период с 4 по 6 августа 2023 года праздничной торговли. Она будет сопровождать мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщины основания города. Торговые места будут разыграны на конкурсной основе. Они определены в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией города Орла.

Внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать тематике праздничного мероприятия. В зависимости от специализации стоимость размещения одного объекта праздничной торговли за один день составляет: для реализации игрушек и сувениров — 14 951 рубль; для реализации кондитерских изделий, безалкогольных напитков и мороженого – 9344 рубля; выездное предприятие общественного питания (с шашлыком) — 16 686 рублей; для реализации изделий народных промыслов – 748 рублей.

Извещение об организации праздничной торговли является публичной офертой. Заявки на участие в праздничной торговле на территории горпарка будет рассматривать специально созданная комиссия. Количество мест ограничено. Так, на 4, 5 и 6 августа в парке выделят по 20 мест площадью по четыре квадратных метра для торговли изделиями народных промыслов. Кроме того, 5 августа, то есть в День города, в парке также будет отведено 13 мест для торговли игрушками и сувенирами, 15 мест для торговли кондитерскими изделиями и мороженым и пять мест для торговли шашлыком и пр.

Ранее власти города утвердили перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли, а также требования к такой торговле. Например, кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) можно продавать только в фасованном виде. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) должны продаваться в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив допускается только при наличии разовой посуды. Кулинарная продукция предприятий общественного питания будет допущена к продаже только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

ИА «Орелград»