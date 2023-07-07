Комбикормовый завод еще на полгода ушел в банкротство

Орловский арбитраж рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего.

До 25 января 2024 года продлен срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кромской комбикормовый завод», расположенного в селе Вожово. Такое решение принял Арбитражный суд Орловской области, удовлетворивший соответствующее ходатайство конкурсного управляющего. Он также обязал управляющего представить заключение о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок предприятия-должника, заключение о наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

Кроме того, управляющему предписано осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить суду не позднее, чем за пять дней до вышеуказанной даты нового судебного заседания, отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением соответствующих доказательств. Впрочем, все это не исключает возможности продления процедуры и в январе 2024 года. О нынешнем продлении конкурсный управляющий просил, потому что, как следует из его ходатайства, до настоящего времени не завершены все мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства. Заинтересованные лица не возражали против этого, но в одном из письменных отзывов прозвучало, что продлить процедуру стоит не более чем на четыре месяца. Однако арбитраж продлил ее на полгода, как и просил конкурсный управляющий.

Добавим, что определением арбитражного суда Орловской области в октябре 2019 года по заявлению кредитора было возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «Кромской комбикормовый завод». В августе 2020 года в отношении предприятия-должника была введена процедура наблюдения, а 31 декабря 2020 года завод был признан несостоятельным. Тогда-то в отношении него и было открыто конкурсное производство. Первый конкурсный управляющий продержался на своем посту полгода.

Действующий управляющий указал, что на дату судебного заседания еще не были окончены мероприятия по реализации имущества должника и осуществлению расчетов с кредиторами. Так, все еще принимаются меры по формированию конкурсной массы и взысканию дебиторской задолженности с делового партнера на сумму 1,953 миллиона рублей. В настоящее время конкурсным управляющим подано ходатайство о выдаче исполнительного листа для последующей передачи его в службу судебных приставов. После взыскания или реализации конкурсной массы необходимо будет провести расчеты с кредиторами, после чего можно будет поставить вопрос о завершении процедуры банкротства.

ИА «Орелград»