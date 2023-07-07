На Орловщине прикрыли семь официальных пляжей

7.7.2023 | 17:47 Новости, Общество

Работа зон отдыха приостановлена.

ИА «Орелград»

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Речь идёт о территориях у следующих водоёмов:

  • пруды деревни Разбегаевка и села Ждимир Знаменского района,
  • пруд села Ретяжи Кромского района,
  • пруд деревни Маяк Сосковского района,
  • «Дмитровский», «Новый беленький» и «Сенькин пруд» в Малоархангельском районе.

Причины таких решений не уточняются.

Известно, что к настоящему моменту Роспотребнадзор выдал 22 заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил. Это касается и двух официальных пляжей Орла (на озере «Светлая жизнь» и в городском парке), а также трёх пляжей Орловского муниципального округа (на прудах «Андриабуж» и «Сахарный» (в деревне Гавриловской) и в пансионате «Мечта»).

ИА «Орелград»

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