На Орловщине прикрыли семь официальных пляжей

Работа зон отдыха приостановлена.
Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Речь идёт о территориях у следующих водоёмов:
- пруды деревни Разбегаевка и села Ждимир Знаменского района,
- пруд села Ретяжи Кромского района,
- пруд деревни Маяк Сосковского района,
- «Дмитровский», «Новый беленький» и «Сенькин пруд» в Малоархангельском районе.
Причины таких решений не уточняются.
Известно, что к настоящему моменту Роспотребнадзор выдал 22 заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил. Это касается и двух официальных пляжей Орла (на озере «Светлая жизнь» и в городском парке), а также трёх пляжей Орловского муниципального округа (на прудах «Андриабуж» и «Сахарный» (в деревне Гавриловской) и в пансионате «Мечта»).
ИА «Орелград»