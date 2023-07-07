На Орловщине «химики» зарабатывают вдвое больше «мебельщиков»

Статистики провели сопоставимый анализ зарплат по отраслям экономики.

Как уже рассказывал «Орелград», специалисты Орелстат обнародовали оперативные данные о заработной плате в регионе. Напомним, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2023 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 44 447 рублей. По сравнению с мартом 2023 года она увеличилась на 0,3 процента, а по сравнению с апрелем предыдущего года — на 16 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в минувшем апреле выросла по сравнению с апрелем 2022 года на 13,8 процентов.

Статистики отмечают, что значительная дифференциация в оплате труда сохраняется не только по разным видам экономической деятельности, но и в пределах одной отрасли. В качестве примера приводится сфера обрабатывающих производств, то есть реальный сектор экономики, в котором заняты настоящие рабочие. Зарплаты в этом секторе варьируются значительно. Так, абсолютным лидером стало производство химических веществ и химических продуктов. Средняя зарплата в этой подотрасли составляет 76 529 рублей в месяц.

Далее в числе лидеров следуют: производство прочих транспортных средств и оборудования – 66 206 рублей, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 64 504 рубля, производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 59 390 рублей, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 59 001 рубль. В число аутсайдеров по уровню зарплат в сфере обрабатывающих производств статистики включили: производство мебели – 30 897 рублей в месяц, обработка древесины и производство изделий из дерева – 30 368 рублей, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации – 30 107 рублей, производство кожи и изделий из нее – 23 896 рублей, производство одежды – 19 390 рублей в месяц.

ИА «Орелград»