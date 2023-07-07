Орловцам придется по-новому платить налоги на землю и авто

Областная налоговая служба рассказала о важных изменениях в законодательстве.

Как уже рассказывал «Орелград», в региональном управлении налоговой службы состоялась серия совещаний, участие в которых принимали главы районов и городов, а также экономисты. В рамках этих мероприятий рассматривались, в частности, вопросы изменения налогового законодательства. Акцент был сделан на имущественных налогах, так как они являются наиболее устойчивыми источниками доходов регионального и местных бюджетов.

«Так, с 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при расчете транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и от 5 до 10 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. — При этом в 2023 году гражданам — владельцам легковых автомобилей, включенных в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, будут направлены налоговые уведомления с применением повышающего коэффициента 3 в соответствии со статьей 362 Налогового кодекса РФ».

Кроме того, с 1 января 2023 года изменилась кадастровая стоимость земельных участков и объектов недвижимости. Однако, как уточнили налоговики, налоговая база недвижимости за 2023 год будет определяться как кадастровая стоимость на 1 января 2022 года, если она выросла вследствие кадастровой оценки. Исключением является увеличение кадастровой стоимости при изменении характеристик земельного участка или объекта недвижимости: категории земель, разрешенного использования, площади и т.д.

Также было отмечено, что в этом году начала действовать обновленная статья 102 Налогового кодекса РФ. Внесенные в нее изменения снимают признак налоговой тайны с информации о распределении денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП. Однако возможно это только если информация направляется через систему межведомственного электронного взаимодействия в ответ на запрос финансовых органов субъектов РФ, муниципальных образований или Федерального казначейства.

«Это позволяет налоговым органам предоставлять оперативную информацию, помогающую анализировать, планировать и прогнозировать доходную часть бюджета, — объяснили в налоговой службе. — Для анализа и оценки прогнозных показателей по видам налогов, доходы от которых поступают в региональные и местные бюджеты, ФНС России разработана специальная форма — информационная панель о начислениях и поступлениях (Дашборд). В ней предусмотрены данные в целом по региону и детализированные данные по КБК, ОКТМО, зачисляемые в муниципальные образования области».

ИА «Орелград»