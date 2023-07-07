Профилактику абортов обсудили на Орловщине

Специальное заседание было проведено в Ливнах.

Как сообщает Ливенская епархия, в администрации города Ливны прошло совещание, участники которого обсудили проблемы демографии и профилактику абортов. Провел его глава города Ливны Сергей Трубицин. Участниками также стали епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, депутаты Орловского облсовета Елена Астахова и Вадим Сезин (он же главный врач Ливенской ЦРБ), директор кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина, руководитель приюта для мам «Все в твоих руках» Галина Ровенская.

Они обсудили вопросы защиты жизни детей до рождения и развития сотрудничества в этом направлении между Ливенской епархией и Ливенской ЦРБ.

«В ходе рабочей встречи состоялось обсуждение вопросов, связанных с противоабортивной деятельностью и улучшением демографической ситуации в городе Ливны, — добавили в епархии. — По итогу совещания были намечены дальнейшие планы работ и взаимодействия епархии, администрации города и Ливенской центральной районной больницы».

По данным регионального правительства, количество проведенных абортов (беременностей, закончившихся абортивным исходом до 22 недель) на территории Орловской области стабильно снижается. Если четыре десятилетия назад, в 1992 году, соотношение числа родов к абортам составляло 1 к 1,6, то в 2022 году на 2,3 родов приходится только один аборт. Но в пересчете на 1000 женщин фертильного возраста показатели в Орловской области выше, чем в среднем по Российской Федерации. В регионе в 2021 году на каждую 1000 женщин приходилось 13,9 прерванных беременностей, а в среднем по России – 12. В 2022 году на 1000 женщин регистрировалось по 13,5 прерванных беременностей.

«Повышенные показатели, связаны с маленьким количеством женщин репродуктивного возраста в регионе, которое с каждым годом резко падает, — объясняют в областном правительстве. — Если удельный вес женщин фертильного возраста по России (в процентах к общему числу женщин) составлял в 2021 году 43,6 процента, то в Орловской области – всего 40,9. Поэтому на фоне снижения абсолютного числа прерываний показатель, вычисляемый на фертильное женское население, все равно остается высоким».

На фоне снижения медицинских абортов по желанию женщины (с 81,2 процента от всех прерванных беременностей в 2012 году до 66,9 процента в 2022 году) значительно выросла группа вынужденного прерывания беременности (с 18,8 процента в 2012 году до 28,7 процента в 2022 году) за счет неразвивающейся беременности. Добавим, что в Орловской области работают 7 кабинетов медико-социальной помощи беременным. Все женщины, обратившиеся за направлением на аборт, проходят доабортное консультирование, цель которого – соблюдение «дней тишины», формирование позитивного отношения к беременности, информирование о негативных последствиях аборта.

В центральных районных больницах консультирование женщин, обратившихся за направлением на аборт осуществляется врачами-гинекологами, прошедшими обучение по программе доабортного консультирования. Совместная помощь психологов, социальных работников, при необходимости – юристов, служителей Орловской и Ливенской епархий Орловской митрополии Русской Православной Церкви направлена на принятие решения о вынашивании беременности, формирование ответственного родительства.

ИА «Орелград»